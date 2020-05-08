Калининградские власти призвали соблюдать режим самоизоляции

КАЛИНИНГРАД, 8 мая - РИА Новости. Калининградские власти рекомендуют отказаться от участия в возложении цветов к мемориалам в День Победы из-за ограничительных мер, связанных с распространением Калининградские власти рекомендуют отказаться от участия в возложении цветов к мемориалам в День Победы из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса

"Мы просим жителей региона соблюдать режим самоизоляции, беречь своё здоровье и отдать дань памяти павшим, участвуя в дистанционных памятных мероприятиях, таких как "Бессмертный полк онлайн" и прочих. Авиапарад рекомендуем смотреть из своих домов и в трансляциях СМИ", - сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Режим самоизоляции, введенный в регионе 31 марта, продолжит действовать до 11 мая включительно. Для поездки на работу необходима справка от работодателя. Выход из дома разрешен для обращения за медпомощью, похода к ближайшему магазину, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также поездки на личном автомобиле на дачу. С 29 апреля открылись промышленные магазины, имеющие отдельный вход, они работают с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований.

"В регионе действует режим самоизоляции. Посещение мемориалов не входит в число мест первой необходимости. Однако правоохранители будут лояльнее относиться к нарушителям и стараться без лишней необходимости не выписывать постановлений, а работать через предупреждения", - добавили в оперштабе.

По данным на 8 мая, в Калининградской области всего на COVID-19 обследовано 25,2 тысячи человек. Выявлено 637 случаев заражения (38 за последние сутки), из них 169 человек выздоровели, 11 скончались, под медицинским наблюдением находится 2081 человек.