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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:39
https://ria.ru/20200508/1571163228.html
Калининградские власти призвали соблюдать режим самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1036x0_80_0_0_7895642729f7e687510a1b4bc752801f.jpg
РИА Новости

Калининградские власти призвали соблюдать режим самоизоляции

14:39 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 мая - РИА Новости. Калининградские власти рекомендуют отказаться от участия в возложении цветов к мемориалам в День Победы из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.
"Мы просим жителей региона соблюдать режим самоизоляции, беречь своё здоровье и отдать дань памяти павшим, участвуя в дистанционных памятных мероприятиях, таких как "Бессмертный полк онлайн" и прочих. Авиапарад рекомендуем смотреть из своих домов и в трансляциях СМИ", - сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Режим самоизоляции, введенный в регионе 31 марта, продолжит действовать до 11 мая включительно. Для поездки на работу необходима справка от работодателя. Выход из дома разрешен для обращения за медпомощью, похода к ближайшему магазину, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также поездки на личном автомобиле на дачу. С 29 апреля открылись промышленные магазины, имеющие отдельный вход, они работают с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований.
"В регионе действует режим самоизоляции. Посещение мемориалов не входит в число мест первой необходимости. Однако правоохранители будут лояльнее относиться к нарушителям и стараться без лишней необходимости не выписывать постановлений, а работать через предупреждения", - добавили в оперштабе.
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По данным на 8 мая, в Калининградской области всего на COVID-19 обследовано 25,2 тысячи человек. Выявлено 637 случаев заражения (38 за последние сутки), из них 169 человек выздоровели, 11 скончались, под медицинским наблюдением находится 2081 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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