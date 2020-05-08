Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток

Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С 12 мая в С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет. Важно помнить, что вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан", — пояснил чиновник.

Штраф за появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте составит четыре тысячи рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч.

На транспорте следить за выполнением правил будет ГКУ "Организатор перевозок", контролеры станут выборочно заходить и проверять наличие защитных средств.

На промышленных предприятиях проверки будет проводить госинспекция по недвижимости, магазины продолжит контролировать департамент торговли, уточнил Данчиков.

По его словам, остальные отрасли, в том числе и строительную, будет контролировать объединение административно-технических инспекций.

"Кроме того, любое промышленное и непромышленное предприятие будет контролировать Роспотребнадзор . На нарушителя составляется протокол, который передается уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа", — заключил чиновник.

В свою очередь, пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале сообщила, что маломобильным пассажирам, инвалидам и многодетным семьям, которые пользуются Центром обеспечения мобильности пассажиров метро, маски и перчатки будут выдавать бесплатно. Услугу сопровождения надо заказывать заранее.

Вместе с этим, в дептрансе призвали всех, особенно тех, кто входит в группу риска, оставаться дома.

По указу мэра Сергея Собянина с 12 мая в Москве заработает обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

В России общее количество инфицированных коронавирусом достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели.

В Москве COVID-19 выявили у 98 522 человек, из них 10 259 поправились, 956 скончались от заболевания.