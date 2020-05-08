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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:27
https://ria.ru/20200508/1571163103.html
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
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РИА Новости

Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток

14:37 08.05.2020 (обновлено: 23:27 08.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет. Важно помнить, что вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан", — пояснил чиновник.
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Штраф за появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте составит четыре тысячи рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч.
На транспорте следить за выполнением правил будет ГКУ "Организатор перевозок", контролеры станут выборочно заходить и проверять наличие защитных средств.
На промышленных предприятиях проверки будет проводить госинспекция по недвижимости, магазины продолжит контролировать департамент торговли, уточнил Данчиков.
По его словам, остальные отрасли, в том числе и строительную, будет контролировать объединение административно-технических инспекций.
"Кроме того, любое промышленное и непромышленное предприятие будет контролировать Роспотребнадзор. На нарушителя составляется протокол, который передается уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа", — заключил чиновник.
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В свою очередь, пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале сообщила, что маломобильным пассажирам, инвалидам и многодетным семьям, которые пользуются Центром обеспечения мобильности пассажиров метро, маски и перчатки будут выдавать бесплатно. Услугу сопровождения надо заказывать заранее.
Вместе с этим, в дептрансе призвали всех, особенно тех, кто входит в группу риска, оставаться дома.
По указу мэра Сергея Собянина с 12 мая в Москве заработает обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
В России общее количество инфицированных коронавирусом достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели.
В Москве COVID-19 выявили у 98 522 человек, из них 10 259 поправились, 956 скончались от заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Так раздавайте маски и перчатки бесплатно всем зашедшим в общественный транспорт и магазины. Или тогда не хватит денег на стройки Собянина?
8 мая, 15:26
Маршал Коронафедерации
8121300026
Ну, и кто до сих пор считает, что власть хочет не нажиться на народе, а заботится о нераспространении заразы???
8 мая, 15:24
OBOleh Bron
88502111
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