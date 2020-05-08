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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:33
https://ria.ru/20200508/1571162735.html
Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
https://cdn24.img.ria.ru/images/151409/20/1514092042_0:470:2645:1958_1036x0_80_0_0_17889949b14edc9363615c309abead1a.jpg
РИА Новости

Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки

14:33 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГрафин и рюмки
Графин и рюмки
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Никакого научного обоснования, что водка помогает вылечить коронавирус, нет, а злоупотребление алкоголем всегда только усугубляет заболевание, заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.
Ранее в интернете появился видеоролик, в котором мужчина, представившись живущим 20 лет в Италии врачом, рассказывает, как за один день избавился от коронавируса. По его словам, для этого достаточно регулярно дышать водкой. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике COVID-19 ранее назвал эту информацию фейком.
"Все данные методы не имеют, к сожалению, никакого научного обоснования. Я видел этот ролик... Если это действительно врач, то печально, что он обладает подобными познаниями и их тиражирует, потому что нет доказанного эффекта в излечении любого вируса, так же как и от коронавируса, с помощью употребления или злоупотребления алкоголем", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Подчеркнув, что "алкоголь не помогает от коронавируса", он добавил, что злоупотребление спиртным, накладываясь на инфекцию, "всегда утяжеляет течение данного заболевания". Это относится и к другим вредным привычкам, заметил замминистра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовТюменская областьИталияОбщество
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