Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки

САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Никакого научного обоснования, что водка помогает вылечить коронавирус, нет, а злоупотребление алкоголем всегда только усугубляет заболевание, заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.
Ранее в интернете появился видеоролик, в котором мужчина, представившись живущим 20 лет в Италии врачом, рассказывает, как за один день избавился от коронавируса. По его словам, для этого достаточно регулярно дышать водкой. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике COVID-19 ранее назвал эту информацию фейком.
"Все данные методы не имеют, к сожалению, никакого научного обоснования. Я видел этот ролик... Если это действительно врач, то печально, что он обладает подобными познаниями и их тиражирует, потому что нет доказанного эффекта в излечении любого вируса, так же как и от коронавируса, с помощью употребления или злоупотребления алкоголем", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Подчеркнув, что "алкоголь не помогает от коронавируса", он добавил, что злоупотребление спиртным, накладываясь на инфекцию, "всегда утяжеляет течение данного заболевания". Это относится и к другим вредным привычкам, заметил замминистра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.