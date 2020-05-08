Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки

"Все данные методы не имеют, к сожалению, никакого научного обоснования. Я видел этот ролик... Если это действительно врач, то печально, что он обладает подобными познаниями и их тиражирует, потому что нет доказанного эффекта в излечении любого вируса, так же как и от коронавируса, с помощью употребления или злоупотребления алкоголем", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.