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2020-05-08T14:33
https://ria.ru/20200508/1571162630.html
Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
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РИА Новости

Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году

14:33 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Немецкое издание Spiegel утверждает, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Как утверждает Spiegel, федеральному ведомству уголовной полиции (BKA), федеральному управлению по информационной безопасности, а также частной фирме из Карлсруэ удалось произвести частичную реконструкцию хакерской атаки. Они выяснили, что хакерам удалось скопировать два почтовых ящика, содержащих всю переписку парламентского офиса Меркель с 2012 до 2015 год, пишет издание.
Неизвестно, удалось ли хакерам похитить переписки целиком или только её части, "с полной уверенностью этого уже не установить", сообщили Spiegel источники, близкие к органам безопасности. Как утверждает издание, похищена была информация из парламентского офиса Меркель, а не из ведомства канцлера, где находится критически важная и частично засекреченная информация.
Spiegel утверждает, что хакеры могут быть связаны с российскими властями, но никаких доказательств не приводит.
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Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, когда с компьютеров немецкого парламента были похищены 16 гигабайт информации. По сообщению издания, Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
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ФБРхакерыАнгела МеркельГерманияВ мире
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