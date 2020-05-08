Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Немецкое издание Немецкое издание Spiegel утверждает, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.

Как утверждает Spiegel, федеральному ведомству уголовной полиции (BKA), федеральному управлению по информационной безопасности, а также частной фирме из Карлсруэ удалось произвести частичную реконструкцию хакерской атаки. Они выяснили, что хакерам удалось скопировать два почтовых ящика, содержащих всю переписку парламентского офиса Меркель с 2012 до 2015 год, пишет издание.

Неизвестно, удалось ли хакерам похитить переписки целиком или только её части, "с полной уверенностью этого уже не установить", сообщили Spiegel источники, близкие к органам безопасности. Как утверждает издание, похищена была информация из парламентского офиса Меркель, а не из ведомства канцлера, где находится критически важная и частично засекреченная информация.

Spiegel утверждает, что хакеры могут быть связаны с российскими властями, но никаких доказательств не приводит.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, когда с компьютеров немецкого парламента были похищены 16 гигабайт информации. По сообщению издания, Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.