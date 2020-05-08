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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:29
https://ria.ru/20200508/1571162356.html
В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

14:29 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Восемь жителей Мордовии, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки, работали или учились в других регионах, в основном, в Москве, сообщает оперштаб региона.
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом, из них 11 выявлены в Саранске, по 8 случаев – в Рузаевском и Ковылкинском районах. 8 человек из числа новых подтвержденных больных коронавирусом постоянно или временно работают либо обучаются в других регионах России, главным образом, в Москве", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди новых заболевших 7 человек старше 60 лет, 3 человека моложе 30 лет, в том числе двое детей.
Общее число заболевших в Мордовии составляет 1055 человек, полностью выздоровели 160 человек, 8 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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