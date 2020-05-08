В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Восемь жителей Мордовии, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки, работали или учились в других регионах, в основном, в Москве, сообщает оперштаб региона.
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом, из них 11 выявлены в Саранске, по 8 случаев – в Рузаевском и Ковылкинском районах. 8 человек из числа новых подтвержденных больных коронавирусом постоянно или временно работают либо обучаются в других регионах России, главным образом, в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди новых заболевших 7 человек старше 60 лет, 3 человека моложе 30 лет, в том числе двое детей.
Общее число заболевших в Мордовии составляет 1055 человек, полностью выздоровели 160 человек, 8 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.