Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T14:27
https://ria.ru/20200508/1571162217.html
Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155850/15/1558501557_0:237:2797:1810_1036x0_80_0_0_8bea9942727ce1235da03180a6e14651.jpg
РИА Новости

Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы

14:27 08.05.2020
377
© РИА Новости / Михаил МаркивФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер
© РИА Новости / Михаил Маркив
Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил в своей речи в центре Берлина роль во Второй мировой войне союзников "с Запада и Востока", которые, по словам главы государства, понесли "огромные жертвы ради освобождения континента".
"Здесь в Берлине, где была задумана и развязана война на уничтожение и куда она вернулась во всей ярости разрушения, здесь в Берлине мы хотели вспомнить об этом вместе. Мы хотели вспомнить вместе с представителями союзников с Запада и Востока, которые освободили этот континент, понеся огромные жертвы. Вместе с нашими партнерами из всех частей Европы, которые пострадали от германской оккупации и, тем не менее, были готовы к примирению", - заявил глава государства в рамках закрытой церемонии, которую транслировали в прямом эфире немецкие телеканалы.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:0675 лет Великой Победы
Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
Ранее в ходе мероприятия, посвященного 75-й годовщине окончания войны и освобождения Европы от нацизма, его участники - президент Штайнмайер, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты бундестага, бундесрата и Конституционного суда Германии возложили цветы в мемориале памяти жертв насилия в центре Берлина. Затем пятерка вышла на улицу Унтер-ден-Линден, перекрытую для проведения церемонии. Лидеры страны расселись на стульях, установленных на проезжей части, президент Штайнмайер с трибуны зачитал речь.
Он указал, что отмечать годовщину освобождения следовало бы также с родными жертв преступлений, многие из которых "протянули нам руку", со всеми людьми в мире, которые "дали шанс этой стране начать все заново". Штайнмайер пригласил отдать дань памяти и старшему поколению немцев, которые детьми пережили Вторую мировую войну, а вместе с ней и "голод, бегство, насилие". После войны эти люди "восстановили страну, как на Востоке, так и на Западе", сказал президент.
"Однако пандемия коронавируса заставляет нас отмечать самим, без тех, кто нам дорог и кому мы благодарны. Возможно, эта годовщина в одиночестве на короткое время переносит нас в 8 мая 1945 года. Тогда немцы были действительно одни, Германия была побеждена в военном плане, политически и экономически, разрушена морально, мы были врагом для всего мира", - сказал Штайнмайер.
Глава государства добавил, что "сегодня, 75 лет спустя, мы должны отмечать одни, но мы не одни, и это счастливое послание сегодняшнего дня". По словам президента, в стране есть "сильная, укрепленная демократия" в самом сердце объединенной Германии, в Берлине выступают в духе сотрудничества и партнерства со всем миром.
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
25 апреля, 08:00
Операция "Немыслимое". Как союзники хотели бомбить нас сразу после Победы
301008
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыФранк-Вальтер ШтайнмайерДень ПобедыАнгела МеркельГерманияЕвропаБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате Каза Серена в городе Леффе в Ломбардии
Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
Площадь Конституции в Харькове
В мэрии Харькова начались обыски
Сергей Рябков
США не согласились продлить ДСНВ, заявил Рябков
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины прокомментировал отношения с США
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
Акция Бессмертный полк за рубежом
В Минске запретили шествие "Бессмертного полка"
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД ФРГ: только Германия виновата во Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
Президент РФ Владимир Путин
Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус может сохраняться в теле умершего в течение нескольких дней
Кадры обнаруженного захоронения военнопленных времен ВОВ в Ленобласти
В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
Лента новостейМолния