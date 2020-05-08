Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Президент ФРГ Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил в своей речи в центре Берлина роль во Второй мировой войне союзников "с Запада и Востока", которые, по словам главы государства, понесли "огромные жертвы ради освобождения континента".

"Здесь в Берлине, где была задумана и развязана война на уничтожение и куда она вернулась во всей ярости разрушения, здесь в Берлине мы хотели вспомнить об этом вместе. Мы хотели вспомнить вместе с представителями союзников с Запада и Востока, которые освободили этот континент, понеся огромные жертвы. Вместе с нашими партнерами из всех частей Европы , которые пострадали от германской оккупации и, тем не менее, были готовы к примирению", - заявил глава государства в рамках закрытой церемонии, которую транслировали в прямом эфире немецкие телеканалы.

Ранее в ходе мероприятия, посвященного 75-й годовщине окончания войны и освобождения Европы от нацизма, его участники - президент Штайнмайер, канцлер ФРГ Ангела Меркель , президенты бундестага, бундесрата и Конституционного суда Германии возложили цветы в мемориале памяти жертв насилия в центре Берлина. Затем пятерка вышла на улицу Унтер-ден-Линден, перекрытую для проведения церемонии. Лидеры страны расселись на стульях, установленных на проезжей части, президент Штайнмайер с трибуны зачитал речь.

Он указал, что отмечать годовщину освобождения следовало бы также с родными жертв преступлений, многие из которых "протянули нам руку", со всеми людьми в мире, которые "дали шанс этой стране начать все заново". Штайнмайер пригласил отдать дань памяти и старшему поколению немцев, которые детьми пережили Вторую мировую войну, а вместе с ней и "голод, бегство, насилие". После войны эти люди "восстановили страну, как на Востоке, так и на Западе", сказал президент.

"Однако пандемия коронавируса заставляет нас отмечать самим, без тех, кто нам дорог и кому мы благодарны. Возможно, эта годовщина в одиночестве на короткое время переносит нас в 8 мая 1945 года. Тогда немцы были действительно одни, Германия была побеждена в военном плане, политически и экономически, разрушена морально, мы были врагом для всего мира", - сказал Штайнмайер.