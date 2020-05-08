Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян

"В тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи - патриотизма, любви к Отечеству. В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет", - сказал Путин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", анонс которой опубликован в пятницу.