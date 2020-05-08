Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T14:26
https://ria.ru/20200508/1571162191.html
Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036978_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_cae047799d8f50c664db7e2c6a6d664a.jpg
РИА Новости

Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян

14:26 08.05.2020
283
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Народ России во времена испытаний всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи - патриотизма и любви к Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи - патриотизма, любви к Отечеству. В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет", - сказал Путин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", анонс которой опубликован в пятницу.
Болельщики сборной России по футболу
20 февраля, 13:11
ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм
17112623
Обсудить 3
РоссияВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
Президент РФ Владимир Путин
Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
Президент РФ Владимир Путин
Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал защищать правду о войне
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посол Элеонора Митрофанова
В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
Президент РФ Владимир Путин
Путин: в крови у народов России - не жалеть себя
Президент РФ Владимир Путин
Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
Акция Бессмертный полк за рубежом
В Минске запретили шествие "Бессмертного полка"
Президент РФ Владимир Путин
Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
Гора Белуха в Алтайском крае
Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
Лента новостейМолния