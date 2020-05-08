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Первый национальный стандарт Big Data вынесен на общественное обсуждение
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РИА Новости

Первый национальный стандарт Big Data вынесен на общественное обсуждение

14:24 08.05.2020
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CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первый национальный стандарт по технологиям больших данных (big data) вынесен на общественное обсуждение, говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК).
Стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области технологий работы с большими данными. "Применение таких технологий актуально в телекоммуникационном секторе, банковской сфере, энергетике, здравоохранении и других отраслях. Без использования больших массивов накопленных данных невозможно развитие технологий искусственного интеллекта, новых производственных технологий, построение цифровых двойников для умных производств, а также создание умных городов", - отмечается в сообщении.
Стандарт позволит обеспечить взаимопонимание между органами власти, коммерческими компаниями и научно-образовательным сообществом, способствовать единству восприятия информации. Нацстандарт идентичен положениям действующего международного стандарта.
Проект стандарта "Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь" разработан Национальным центром цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова и Институтом развития информационного общества. Технический комитет 164 "Искусственный интеллект", созданный на базе РВК, подготовил его и вынес на общественное обсуждение.
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"Сегодня технологии работы с большими данными достигли высокого уровня зрелости, их применение приносит ощутимые эффекты в разных отраслях экономики и областях социальной сферы. Стандартизация процессов разработки и использования технологий хранения и анализа больших данных позволяет обмениваться лучшими практиками, использовать подходы и решения, подтвердившие свою результативность как в России, так и во всем мире", – прокомментировал председатель совета директоров Института развития информационного общества, руководитель рабочей группы по большим данным техкомитета Юрий Хохлов.
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Российская венчурная компанияТехнологии
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