Первый национальный стандарт Big Data вынесен на общественное обсуждение

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первый национальный стандарт по технологиям больших данных (big data) вынесен на общественное обсуждение, говорится в сообщении Первый национальный стандарт по технологиям больших данных (big data) вынесен на общественное обсуждение, говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК).

Стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области технологий работы с большими данными. "Применение таких технологий актуально в телекоммуникационном секторе, банковской сфере, энергетике, здравоохранении и других отраслях. Без использования больших массивов накопленных данных невозможно развитие технологий искусственного интеллекта, новых производственных технологий, построение цифровых двойников для умных производств, а также создание умных городов", - отмечается в сообщении.

Стандарт позволит обеспечить взаимопонимание между органами власти, коммерческими компаниями и научно-образовательным сообществом, способствовать единству восприятия информации. Нацстандарт идентичен положениям действующего международного стандарта.

Проект стандарта "Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь" разработан Национальным центром цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова и Институтом развития информационного общества. Технический комитет 164 "Искусственный интеллект", созданный на базе РВК, подготовил его и вынес на общественное обсуждение.