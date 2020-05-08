Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел подал иск в Печерский районный суд украинской столицы на "5 канал", который, по его мнению, распространил лживую информацию о церкви.

Митрополит Павел обратился с иском в Печерский суд Киева к Пятому каналу в связи с распространением лживой информации о якобы призывах владыки приходить верующим в храм в период обострения коронавируса на Украине", – приводит пресс-служба канонической Украинской православной церкви слова адвоката митрополита Елены Исаевской.

По ее словам, "5 канал" нанес удар по репутации церкви и спровоцировал пропаганду конфликта на религиозной почве.

"Митрополит Павел требует от Пятого канала немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим", - добавила адвокат.

Ранее мэр Киева сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.

Митрополит Павел 3 мая сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Киево-Печерской лавре составляет 68 человек, двое остаются в больнице, еще двое на самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.