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Религия и мировоззрение
2020-05-08T14:54
https://ria.ru/20200508/1571161892.html
Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570599875_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ce27d22f8adc93f98059617f803ed622.jpg
РИА Новости

Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету

14:25 08.05.2020 (обновлено: 14:54 08.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел подал иск в Печерский районный суд украинской столицы на "5 канал", который, по его мнению, распространил лживую информацию о церкви.
"Митрополит Павел обратился с иском в Печерский суд Киева к Пятому каналу в связи с распространением лживой информации о якобы призывах владыки приходить верующим в храм в период обострения коронавируса на Украине", – приводит пресс-служба канонической Украинской православной церкви слова адвоката митрополита Елены Исаевской.
По ее словам, "5 канал" нанес удар по репутации церкви и спровоцировал пропаганду конфликта на религиозной почве.
"Митрополит Павел требует от Пятого канала немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим", - добавила адвокат.
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Ранее мэр Киева сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.
Митрополит Павел 3 мая сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Киево-Печерской лавре составляет 68 человек, двое остаются в больнице, еще двое на самоизоляции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКиево-Печерская ЛавраНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьУкраинаОбщество
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