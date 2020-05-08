Коронавирус может сохраняться в теле умершего в течение нескольких дней

"Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях трупа. На похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего",- говорится в сообщении.