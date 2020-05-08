В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15

ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции Южной Осетии возросло до 15 человек, почти 40 ждут результатов тестов, сообщила на заседании правительства глава югосетпотребнадзора Марина Кочиева.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии было выявлено 11 случаев коронавируса.

"Из 64 человек, обследованных в четверг, у четырех лабораторно подтвержден коронавирус. Таким образом, всего на сегодняшний день в республике 15 заболевших", - сказала она, добавив, что в настоящее время ждут результатов тестов еще 37 человек.

Всего на карантине находятся 244 человека, из них 160 студентов российских вузов, шесть водителей и 78 граждан, прибывших из Северной Осетии.

Власти Южной Осетии в среду приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая.

Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом. Все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме. Образовательные учреждения республики закрыты до 12 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.