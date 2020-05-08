В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15

ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Южной Осетии возросло до 15 человек, почти 40 ждут результатов тестов, сообщила на заседании правительства глава югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии было выявлено 11 случаев коронавируса.
"Из 64 человек, обследованных в четверг, у четырех лабораторно подтвержден коронавирус. Таким образом, всего на сегодняшний день в республике 15 заболевших", - сказала она, добавив, что в настоящее время ждут результатов тестов еще 37 человек.
Всего на карантине находятся 244 человека, из них 160 студентов российских вузов, шесть водителей и 78 граждан, прибывших из Северной Осетии.
Власти Южной Осетии в среду приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая.
Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом. Все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме. Образовательные учреждения республики закрыты до 12 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.