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2020-05-08T14:31
https://ria.ru/20200508/1571161526.html
"Истории Зинаиды": акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19
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РИА Новости
"Истории Зинаиды": акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19
Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева объявила сбор средств в поддержку российских врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией. За несколько дней она собрала почти два миллиона рублей. В благодарность за пожертвования бабушка записывает видео со своими воспоминаниями о войне.
2020-05-08T14:22
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=13378509&type=mp4
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PT4M35S

"Истории Зинаиды": акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19

14:22 08.05.2020 (обновлено: 14:31 08.05.2020)
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Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева объявила сбор средств в поддержку российских врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией. За несколько дней она собрала почти два миллиона рублей. В благодарность за пожертвования бабушка записывает видео со своими воспоминаниями о войне.
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