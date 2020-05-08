"Истории Зинаиды": акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19

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Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева объявила сбор средств в поддержку российских врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией. За несколько дней она собрала почти два миллиона рублей. В благодарность за пожертвования бабушка записывает видео со своими воспоминаниями о войне.