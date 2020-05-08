Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы

Ранее госкорпорация сообщала, что "первые майские праздники для космонавтов будут рабочими, но дополнительный выходной будет им предоставлен на 9 мая".

"Выходными, как и у всех россиян, у российских космонавтов будут 9, 10 и 11 мая", - отметили в Роскосмосе.