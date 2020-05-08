Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские космонавты на МКС в честь Дня Победы будут отдыхать три дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее госкорпорация сообщала, что "первые майские праздники для космонавтов будут рабочими, но дополнительный выходной будет им предоставлен на 9 мая".
"Выходными, как и у всех россиян, у российских космонавтов будут 9, 10 и 11 мая", - отметили в Роскосмосе.
На борту МКС несут вахту российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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