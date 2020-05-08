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75 лет Великой Победы
2020-05-08T14:18
https://ria.ru/20200508/1571161487.html
Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554302_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_2985770f94c873b19630f96629150df4.jpg
РИА Новости

Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы

14:18 08.05.2020
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© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
© NASA
Грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские космонавты на МКС в честь Дня Победы будут отдыхать три дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее госкорпорация сообщала, что "первые майские праздники для космонавтов будут рабочими, но дополнительный выходной будет им предоставлен на 9 мая".
Международная космическая станция
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Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
"Выходными, как и у всех россиян, у российских космонавтов будут 9, 10 и 11 мая", - отметили в Роскосмосе.
На борту МКС несут вахту российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Запуск Ракеты Победы к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
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75 лет Великой ПобедыИван ВагнерКристофер КэссидиДень ПобедыМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий Иванишин
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