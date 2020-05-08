ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая

"Все свидетельства на данный момент указывают на район Ухани, на рынок и возможность попадания его туда через сотрудников рынка. И на данный момент нет других свидетельств", - сказал он, комментируя вероятность того, что вспышка могла начаться в других странах, а не в Китае.

По его словам, научные изыскания пока не указывают на происхождение вспышки за пределами КНР. В то же время Линдмайер подчеркнул, что существует вероятность того, что вирус до этого разносился по миру незамеченным, в том числе с учетом сезона гриппа.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань , и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.