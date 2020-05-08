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2020-05-08T14:18
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У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат
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РИА Новости

У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат

14:18 08.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Полицейские в Оренбургской области задержали местного жителя, хранившего в сарае более 100 боевых гранат, автоматы и 1,7 тысячи патронов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники уголовного розыска установили 43-летнего жителя города Бузулук, сварщика одного из городских предприятий, который незаконно хранил в своем сарае огнестрельное оружие и боеприпасы. В надворной постройке правоохранители обнаружили более ста гранат "Ф-1", взрыватели, ручные дымовые гранаты, два автомата, револьвер, обрез ружья и более одной тысячи семисот патронов разного калибра", - сказала Волк.
По ее словам, экспертиза установила, что автоматы, обрез ружья и револьвер пригодны к стрельбе. Патроны, гранаты "Ф-1" и взрыватели к ним признаны боеприпасами.
В задержании участвовали сотрудники уголовного розыска управления МВД по Оренбургской области, представители Росгвардии и регионального управления ФСБ России.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"
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Ирина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Оренбургская областьБузулукПроисшествия
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