В Минске запретили шествие "Бессмертного полка"

МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Минские власти в этом году не разрешили провести шествие "Бессмертного полка" из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса COVID-19, взамен тому активисты движения проведут двухчасовой автопробег по проспектам столицы, сообщил в пятницу председатель оргкомитета по созданию ОО "Бессмертный полк" Валерий Драко.

Ранее Белоруссия приняла решение отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне парадом военной техники и концертом, которые пройдут 9 мая в Минске , несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Планируются и другие праздничные мероприятия.

"В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Минске, с учетом заявленного количества участников, рекомендуем вам воздержаться от проведения указанного массового мероприятия", - говорится в ответе городских властей, который процитировал Драко агентству Sputnik Беларусь.

По словам председателя оргкомитета, также в документе отмечено, что в этом году в России шествие "Бессмертного полка" из-за коронавируса пройдет в онлайн-режиме. Такой формат выбран в связи с установленным в стране режимом самоизоляции, мероприятие пройдет под общим девизом "Бессмертный полк дома".

Кроме того, мингорисполком напомнил организаторам шествия, что за проведение несанкционированного массового мероприятия предусмотрена административная ответственность. В этой связи, по словам Драко, принято решение в 11.00 (совпадает с мск) возложить цветы на площади Победы от "Бессмертного полка" и лично от активистов. "А после проведем небольшой автопробег по Минску: активисты "Бессмертного полка" проедут по проспектам в течение двух часов. На этом все", - рассказал организатор.

Акция "Бессмертный полк" обычно проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом с учетом распространения коронавируса акция пройдет в формате онлайн. Так, любой человек, который захочет принять участие в акции, сможет отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Девятого мая фотографии появятся более чем на 200 медиаэкранах Москвы , их также будет транслировать online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.