ПСБ поможет оформить заявление на получение субсидии

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. ПСБ разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ПСБ разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС , сообщает пресс-служба банка.

По подсчетам ПСБ, безвозмездную финансовую помощь ФНС России на расчетный счет в ПСБ смогут получить более 24 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов ПСБ. Счет можно открыть удаленно без визита в офис.

Пресс-служба напоминает, что государственная программа предоставления субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля.

По словам руководителя дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, ПСБ как один из ведущих банков на рынке малого и среднего бизнеса поддерживает инициативу правительства, направленную на помощь предприятиям пострадавших отраслей.