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ПСБ поможет оформить заявление на получение субсидии
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РИА Новости

ПСБ поможет оформить заявление на получение субсидии

14:16 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска на отделении "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска на отделении Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. ПСБ разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС, сообщает пресс-служба банка.
По подсчетам ПСБ, безвозмездную финансовую помощь ФНС России на расчетный счет в ПСБ смогут получить более 24 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов ПСБ. Счет можно открыть удаленно без визита в офис.
Пресс-служба напоминает, что государственная программа предоставления  субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля.
По словам руководителя дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, ПСБ как один из ведущих банков на рынке малого и среднего бизнеса поддерживает инициативу правительства, направленную на помощь предприятиям пострадавших отраслей.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
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"Мы понимаем, что сегодня вопросы поддержки бизнеса наиболее актуальны для клиентов, поэтому разработали ряд решений, которые помогут ответить на актуальны вопросы и сэкономить время клиентов", – заявил Чернощекин.
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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