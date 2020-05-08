ПСБ поможет оформить заявление на получение субсидии

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. ПСБ разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС, сообщает пресс-служба банка.
По подсчетам ПСБ, безвозмездную финансовую помощь ФНС России на расчетный счет в ПСБ смогут получить более 24 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов ПСБ. Счет можно открыть удаленно без визита в офис.
Пресс-служба напоминает, что государственная программа предоставления субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля.
По словам руководителя дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, ПСБ как один из ведущих банков на рынке малого и среднего бизнеса поддерживает инициативу правительства, направленную на помощь предприятиям пострадавших отраслей.
"Мы понимаем, что сегодня вопросы поддержки бизнеса наиболее актуальны для клиентов, поэтому разработали ряд решений, которые помогут ответить на актуальны вопросы и сэкономить время клиентов", – заявил Чернощекин.