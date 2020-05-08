Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат. Релиз работы медика опубликован на портале EurekAlert

Неспособность чувствовать запахи, или аносмия, в среднем проявляется на третий день заболевания. На это указали результаты опроса, который Седагхат провел среди зараженных жителей швейцарского кантона Аргау. Этот симптом проявился у 61 процента опрошенных пациентов.

"В этом исследовании мы также выяснили, что степень утраты обоняния коррелирует с тяжестью протекания других симптомов коронавируса. Если аносмия была ярко выраженной, то и другие симптомы — нехватка дыхания, лихорадка и кашель — проявлялись сильнее", — отметил автор исследования.

Кроме того, выяснилось, что половина пациентов зафиксировали у себя заложенность носа, а у 35 процентов проявился насморк. Эти симптомы оказались распространены среди молодых участников опроса.

Прежде насморк считался скорее проявлением аллергии, однако Седагхат предположил, что это может указывать на бессимптомную форму протекания COVID-19.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения , заразились 3,6 миллиона человек, 254 тысячи погибли.

В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.