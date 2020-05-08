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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:12
https://ria.ru/20200508/1571160977.html
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199203_0:276:3151:2048_1036x0_80_0_0_fe8a0d71bdae87c4a171520c7b61a1cf.jpg
РИА Новости

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

14:13 08.05.2020 (обновлено: 17:12 08.05.2020)
130615
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат. Релиз работы медика опубликован на портале EurekAlert.
Неспособность чувствовать запахи, или аносмия, в среднем проявляется на третий день заболевания. На это указали результаты опроса, который Седагхат провел среди зараженных жителей швейцарского кантона Аргау. Этот симптом проявился у 61 процента опрошенных пациентов.
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"В этом исследовании мы также выяснили, что степень утраты обоняния коррелирует с тяжестью протекания других симптомов коронавируса. Если аносмия была ярко выраженной, то и другие симптомы — нехватка дыхания, лихорадка и кашель — проявлялись сильнее", — отметил автор исследования.
Кроме того, выяснилось, что половина пациентов зафиксировали у себя заложенность носа, а у 35 процентов проявился насморк. Эти симптомы оказались распространены среди молодых участников опроса.
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Прежде насморк считался скорее проявлением аллергии, однако Седагхат предположил, что это может указывать на бессимптомную форму протекания COVID-19.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились 3,6 миллиона человек, 254 тысячи погибли.
В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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