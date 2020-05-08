В Валенсии будут проверять сточные воды на следы коронавируса

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Валенсия станет первым испанским городом, где начнут проверять сточные воды на следы коронавируса, данная технология позволит определить наиболее пострадавшие от инфекции районы и предвидеть новые вспышки за 15 дней до их возникновения, пишет газета Mundo.

Как пишет издание, канализация может помочь составить точную карту районов, где находится наибольшее число зараженных COVID-19. Исследование информации, которая может содержаться в генетическом следе коронавируса, может быть эффективно для выявления пандемии на раннем этапе, а также может быть полезным инструментом в вопросе ослабления строгих мер.

Валенсия станет первым городом, в котором такая проверка будет проходить непрерывно в течение следующих нескольких месяцев. Это стало возможно благодаря соглашению, подписанному местными властями с Высшим советом по научным исследованиям Испании (CSIC) и валенсийской компанией водоснабжения Global Omnium, работа которой охватывает 5,5 миллиона человек в более чем 300 испанских городах.

По данным издания, до конца 2020 года несколько точек в городе и очистная станция будут три раза в неделю проверяться на следы РНК коронавируса, чтобы узнать, в каком количестве они появляются и как эволюционируют. Исследования будут проводиться в лаборатории компании Global Omnium Gamaser, которая уже три года сотрудничает с CSIC в вопросе выявления инфекций, таких как гепатит, как в сточных водах, так и в регенерированной воде. Для этого использовался специальный прибор, получивший название SARS-GOAnalytics. Он имеет систему раннего предупреждения, которая позволяет мгновенно узнавать данные.

Данная методика также позволяет определить, когда вирус начал циркулировать по канализационным каналам. "В образцах, взятых из конкретной точки в январе, показатель был равен нулю; 11 марта (за три дня до объявления режима повышенной готовности в стране) - было 700 000 геномных единиц, а 26 марта в том же месте было обнаружено 3,5 миллиона единиц", - заявил изданию глава Global Omnium Эухенио Калабуиг.

Министр науки Испании Педро Дуке назвал этот метод "новаторским". Как отмечает издание, основная цель состоит в том, чтобы распространить его использование на другие крупные города. По данным Global Omnium, в настоящее время у компании есть возможность использовать такой метод еще в 50 городах, через две недели эта цифра может быть увеличена до 300. "Мы даже можем ежедневно сообщать какой-либо гостинице, заселились ли в нее зараженные люди, даже при отсутствии (у них) симптомов", - заявил Калабуиг.