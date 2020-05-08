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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:16
https://ria.ru/20200508/1571160946.html
В Валенсии будут проверять сточные воды на следы коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564117089_0:0:2803:1577_1036x0_80_0_0_0488f5f030b0e6de9723f823c076063c.jpg
РИА Новости

В Валенсии будут проверять сточные воды на следы коронавируса

14:15 08.05.2020 (обновлено: 14:16 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Валенсия станет первым испанским городом, где начнут проверять сточные воды на следы коронавируса, данная технология позволит определить наиболее пострадавшие от инфекции районы и предвидеть новые вспышки за 15 дней до их возникновения, пишет газета Mundo.
Как пишет издание, канализация может помочь составить точную карту районов, где находится наибольшее число зараженных COVID-19. Исследование информации, которая может содержаться в генетическом следе коронавируса, может быть эффективно для выявления пандемии на раннем этапе, а также может быть полезным инструментом в вопросе ослабления строгих мер.
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Валенсия станет первым городом, в котором такая проверка будет проходить непрерывно в течение следующих нескольких месяцев. Это стало возможно благодаря соглашению, подписанному местными властями с Высшим советом по научным исследованиям Испании (CSIC) и валенсийской компанией водоснабжения Global Omnium, работа которой охватывает 5,5 миллиона человек в более чем 300 испанских городах.
По данным издания, до конца 2020 года несколько точек в городе и очистная станция будут три раза в неделю проверяться на следы РНК коронавируса, чтобы узнать, в каком количестве они появляются и как эволюционируют. Исследования будут проводиться в лаборатории компании Global Omnium Gamaser, которая уже три года сотрудничает с CSIC в вопросе выявления инфекций, таких как гепатит, как в сточных водах, так и в регенерированной воде. Для этого использовался специальный прибор, получивший название SARS-GOAnalytics. Он имеет систему раннего предупреждения, которая позволяет мгновенно узнавать данные.
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Данная методика также позволяет определить, когда вирус начал циркулировать по канализационным каналам. "В образцах, взятых из конкретной точки в январе, показатель был равен нулю; 11 марта (за три дня до объявления режима повышенной готовности в стране) - было 700 000 геномных единиц, а 26 марта в том же месте было обнаружено 3,5 миллиона единиц", - заявил изданию глава Global Omnium Эухенио Калабуиг.
Министр науки Испании Педро Дуке назвал этот метод "новаторским". Как отмечает издание, основная цель состоит в том, чтобы распространить его использование на другие крупные города. По данным Global Omnium, в настоящее время у компании есть возможность использовать такой метод еще в 50 городах, через две недели эта цифра может быть увеличена до 300. "Мы даже можем ежедневно сообщать какой-либо гостинице, заселились ли в нее зараженные люди, даже при отсутствии (у них) симптомов", - заявил Калабуиг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВаленсия (город)ИспанияВ мире
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