Защита обжалует арест красноярского бизнесмена Быкова

КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Защита планирует обжаловать решение решение Свердловского районного суда в Красноярске заключить под стражу бизнесмена и политика Анатолия Быкова, сообщил журналистам в пятницу адвокат Алексей Прохоров.
Накануне бизнесмена с криминальным прошлым задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, по мнению следствия, как и Быков, входили в организованную преступную группу.
"Защита не согласна с решением суда. Жалоба на избрание меры пресечения будет подана в установленном законом порядке в установленный законом срок", - сказал Прохоров.
По данным краевого суда, Быкову во время заседания предъявили обвинение в соучастии в убийстве двух человек по предварительному сговору. Обвинение базируется на статьях еще УК РСФСР, который действовал в России на момент преступления.
Сам Быков после заседания выразил мнение, что дело против него организовали местные власти и правоохранители "в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные срока".
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.