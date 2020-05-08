Защита обжалует арест красноярского бизнесмена Быкова

"Защита не согласна с решением суда. Жалоба на избрание меры пресечения будет подана в установленном законом порядке в установленный законом срок", - сказал Прохоров.

Сам Быков после заседания выразил мнение, что дело против него организовали местные власти и правоохранители "в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные срока".