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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:11
https://ria.ru/20200508/1571160812.html
В Южной Осетии продлили ограничительные меры по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии продлили ограничительные меры по коронавирусу

14:11 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры по противодействию коронавирусу до 31 мая включительно, сообщается на сайте кабмина республики.
"Под председательством Эрика Пухаева прошло очередное заседание правительства, на повестку дня которого был вынесен вопрос "О некоторых ограничительных мероприятиях, связанных с противодействием коронавирусной инфекции COVID-19". Председатель правительства отметил, что коронавирусная инфекция добралась и до Южной Осетии, в связи с чем ограничительные мероприятия необходимо продлить на срок до 23 часов 59 минут 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
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Правительство отмечает, что до 31 мая включительно остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форме обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.
"На срок действия ограничительных мероприятий беременным женщинам, лицам, достигшим 65-летнего возраста, и лицам, страдающим хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, хронические болезни почек, онкологические заболевания, перенесшие инфаркт или инсульт), предоставлено право самоизолироваться в домашних условиях с сохранением заработной платы. Право освобождения от работы с сохранением заработной платы предоставлено также одному из лиц, осуществляющих уход и присмотр за детьми до десяти лет", - добавили в кабмине.
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Как отмечается на правительственном сайте, по словам главного санитарного врача республики Марины Кочиевой, на утро 8 апреля в Южной Осетии 15 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. "На карантине находятся 244 человек, из них 160 студентов российских вузов, 6 водителей и 78 граждан, прибывших из Северной Осетии", – уточнила Кочиева.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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