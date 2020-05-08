Режим самоизоляции в Калужской области продлили до конца мая

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Калужской области продлен до конца мая, при этом в ближайшее время власти разработают план по возвращению к обычной жизни, сообщил врио губернатора Владислав Шапша.
"Обсудили (на заседании регионального оперативного штаба – ред.) ситуацию с коронавирусом. Она непростая, поэтому принял решение продлить режим повышенной готовности до конца мая. При этом уже в ближайшее время обнародуем предложения, как будем возвращаться к нормальной жизни", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
В подписанном им постановлении говорится, что ограничительные меры продлеваются до 24.00 31 мая.
Ранее врио губернатора ввел в регионе строгий масочный режим до 12 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.