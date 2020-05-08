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2020-05-08T14:10
https://ria.ru/20200508/1571160731.html
Режим самоизоляции в Калужской области продлили до конца мая
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РИА Новости

Режим самоизоляции в Калужской области продлили до конца мая

14:10 08.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПолицейские в Москве
Полицейские в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Калужской области продлен до конца мая, при этом в ближайшее время власти разработают план по возвращению к обычной жизни, сообщил врио губернатора Владислав Шапша.
"Обсудили (на заседании регионального оперативного штаба – ред.) ситуацию с коронавирусом. Она непростая, поэтому принял решение продлить режим повышенной готовности до конца мая. При этом уже в ближайшее время обнародуем предложения, как будем возвращаться к нормальной жизни", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
В подписанном им постановлении говорится, что ограничительные меры продлеваются до 24.00 31 мая.
Ранее врио губернатора ввел в регионе строгий масочный режим до 12 мая.
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