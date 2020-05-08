Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T14:11
https://ria.ru/20200508/1571160705.html
Минкомсвязи прорабатывает меры по борьбе с домашним насилием
https://cdn21.img.ria.ru/images/149931/89/1499318985_0:122:1300:853_1036x0_80_0_0_331ed7afae3efe0afe505a28613c595d.jpg
РИА Новости

Минкомсвязи прорабатывает меры по борьбе с домашним насилием

14:11 08.05.2020
126
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Минкомсвязи РФ прорабатывает исполнение поручения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по мерам борьбы с домашним насилием на самоизоляции в части организации информирования через Госуслуги, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее в секретариате Голиковой подтвердили, что она обратилась к ведомствам с поручением проработать меры по борьбе с домашним насилием на самоизоляции и при необходимости внести в правительство предложения.
Интервью Татьяны Москальковой РИА Новости
5 мая, 12:30Распространение нового коронавируса
Татьяна Москалькова: домашнее насилие участилось за время самоизоляции
"Мы прорабатываем исполнение поручения в части организации информирования через Единый портал госуслуг", - ответили в пресс-службе Минкомсвязи на запрос РИА Новости.
Ранее газета "РБК" сообщила, что вице-премьер направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним. Газета написала об этом со ссылкой на депутата Госдумы Оксану Пушкину, которая в конце апреля в составе группы парламентариев отправила Голиковой письмо с просьбой принять экстренные меры в связи с ростом случаев домашнего насилия.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
5 мая, 08:35
Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия
261006
Обсудить 1
Татьяна ГоликоваГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Голикова: средства на улучшение жилищных условий выделили 221 ветерану
Сотрудники в лаборатории
Заразиться COVID-19 через вентиляцию нельзя, сообщили в Роспотребнадзоре
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19
Полицейские в Москве
Режим самоизоляции в Калужской области продлили до конца мая
Пассажирский самолет Boeing 777
В Минкомсвязи заявили о переносе вывозного рейса из Кишинева в Москву
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Следствие обвинило в педофилии еще одного священника в Оренбуржье
Тест на коронавирус
В Южной Осетии продлили ограничительные меры по коронавирусу
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера
Академик РАН заявил об опасности мутаций коронавируса
Бизнесмен Анатолий Быков возле Свердловского районного суда в Красноярске
Защита обжалует арест красноярского бизнесмена Быкова
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины прокомментировал отношения с США
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам
Полиция
У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат
Сергей Рябков
США не согласились продлить ДСНВ, заявил Рябков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
Лента новостейМолния