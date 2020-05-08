Минкомсвязи прорабатывает меры по борьбе с домашним насилием

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Минкомсвязи РФ прорабатывает исполнение поручения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по мерам борьбы с домашним насилием на самоизоляции в части организации информирования через Госуслуги, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее в секретариате Голиковой подтвердили, что она обратилась к ведомствам с поручением проработать меры по борьбе с домашним насилием на самоизоляции и при необходимости внести в правительство предложения.
"Мы прорабатываем исполнение поручения в части организации информирования через Единый портал госуслуг", - ответили в пресс-службе Минкомсвязи на запрос РИА Новости.
Ранее газета "РБК" сообщила, что вице-премьер направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним. Газета написала об этом со ссылкой на депутата Госдумы Оксану Пушкину, которая в конце апреля в составе группы парламентариев отправила Голиковой письмо с просьбой принять экстренные меры в связи с ростом случаев домашнего насилия.