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2020-05-08T14:08
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Глава МИД Украины прокомментировал отношения с США
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РИА Новости

Глава МИД Украины прокомментировал отношения с США

14:08 08.05.2020
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что отношения Украины и США не заморожены, но их стоит отдать в "химчистку" и вернуть в очищенном блестящем виде.
"Они (отношения с США – ред.) не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег", которое опубликовано в пятницу. По его мнению, пока нет индикаторов, показывающих, что президент США не хочет общаться с президентом Зеленским. Глава МИД также отверг возможность визита президента Украины в Вашингтон до выборов.
"Визит в США до выборов – это всегда элемент политики, влияющий на избирательный процесс. Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка. Для нас важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов", - добавил Кулеба.
В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
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