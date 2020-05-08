США не согласились продлить ДСНВ, заявил Рябков

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти США в ходе последних телефонных контактов с российским руководством не заявили о готовности продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео 6 мая обсудили по телефону проблематику глобальной безопасности. Как сообщал МИД РФ, Лавров в ходе беседы вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. На следующий день, 7 мая, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Нет, о такой готовности мы от них не услышали", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, ответила ли американская сторона в ходе последних контактов на высоком и высшем уровне положительно на ноту РФ о продлении ДСНВ.
"Разумеется, вопросы, связанные с продлением действующего договора по СНВ, ставятся с российской стороны вполне определенно, последовательно. Наша позиция известна, она предельно открытая: мы готовы продлить договор, как только соответствующую готовность проявят США. Пока сигналов в пользу этого мы не слышим", - добавил замглавы МИД РФ.
Он напомнил, что времени для реализации всех необходимых процедур в случае согласия продлить договор остается все меньше.
"Время поджимает, учитывая то, что, помимо юридической техники, которую необходимо пройти в диалоге Москвы и Вашингтона для оформления такой желательной договоренности, в нашем случае (с российской стороны) понадобится выполнение внутренних процедур, практически идентичных ратификации международного договора. А это несколько месяцев само по себе", - подчеркнул Рябков.
27 апреля, 12:14Россия готова обсуждать новые виды вооружений за рамками ДСНВ