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2020-05-08T23:08
https://ria.ru/20200508/1571160482.html
США не согласились продлить ДСНВ, заявил Рябков
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РИА Новости

США не согласились продлить ДСНВ, заявил Рябков

14:05 08.05.2020 (обновлено: 23:08 08.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти США в ходе последних телефонных контактов с российским руководством не заявили о готовности продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео 6 мая обсудили по телефону проблематику глобальной безопасности. Как сообщал МИД РФ, Лавров в ходе беседы вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. На следующий день, 7 мая, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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"Нет, о такой готовности мы от них не услышали", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, ответила ли американская сторона в ходе последних контактов на высоком и высшем уровне положительно на ноту РФ о продлении ДСНВ.
"Разумеется, вопросы, связанные с продлением действующего договора по СНВ, ставятся с российской стороны вполне определенно, последовательно. Наша позиция известна, она предельно открытая: мы готовы продлить договор, как только соответствующую готовность проявят США. Пока сигналов в пользу этого мы не слышим", - добавил замглавы МИД РФ.
Он напомнил, что времени для реализации всех необходимых процедур в случае согласия продлить договор остается все меньше.
"Время поджимает, учитывая то, что, помимо юридической техники, которую необходимо пройти в диалоге Москвы и Вашингтона для оформления такой желательной договоренности, в нашем случае (с российской стороны) понадобится выполнение внутренних процедур, практически идентичных ратификации международного договора. А это несколько месяцев само по себе", - подчеркнул Рябков.
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Майк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровСергей РябковСШАСудьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1)В мире
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