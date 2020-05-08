Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. А полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.
В ведомстве также отметили, что заразиться COVID-19 через систему вентиляции многоквартирных домов или кондиционеры нельзя.
Авторы сообщения призывают не допускать "прямых тактильных контактов" на похоронах с телом умершего инфицированного человека, так как коронавирус может сохраняться в тканях несколько дней.
Пандемии COVID-19 подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.
В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.