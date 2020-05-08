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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:03
https://ria.ru/20200508/1571160212.html
В Швейцарии за сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Швейцарии за сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом

14:03 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 81, всего с момента вспышки в стране заболели 30207 человек, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 8 мая, за сутки в стране был зарегистрирован всего 81 новый случай (66 накануне) и 8 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 207, скончались 1526 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
Как отмечается, всего в стране проведено 301 675 (5575 за сутки) тестов на COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 12%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5449 заболевших), Женева (5153 человек), Цюрих (3420 человек) и Тичино (3223 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая. Будут открыты все магазины, с рядом ограничений рестораны и бары. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТичино (кантон)Здоровье - ОбществоЖенева (город)ШвейцарияЦюрихВ мире
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