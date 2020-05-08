В Швейцарии за сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом

По данным на 8 мая, за сутки в стране был зарегистрирован всего 81 новый случай (66 накануне) и 8 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 207, скончались 1526 человек.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая. Будут открыты все магазины, с рядом ограничений рестораны и бары. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.