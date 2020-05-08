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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:24
https://ria.ru/20200508/1571160088.html
Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571152526_0:69:3059:1790_1036x0_80_0_0_21c11a247f94059bea1c4aab64a3cdbe.jpg
РИА Новости

Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед

14:24 08.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Dukvink / Гора Белуха: Кош-Агачский район, Алтай / Cropped imageГора Белуха в Алтайском крае
Гора Белуха в Алтайском крае
CC BY-SA 4.0 / Dukvink / Гора Белуха: Кош-Агачский район, Алтай / Cropped image
Гора Белуха в Алтайском крае. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян считает, что предложение президента РФ Владимира Путина включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни дает внутреннему туризму шанс сделать огромный шаг вперед, сообщили РИА Новости в ОСИГ.
Глава государства заявил на совещании по вопросам развития транспортной отрасли, которое состоялось в режиме видеоконференции, что нужно сформировать развитие внутреннего туризма, форсировать все возможности на этом направлении при участии транспортных компаний, турагентств, гостиничного бизнеса. Он отметил, что нужно формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в России, куда можно будет удобно добраться.
"Для внутреннего туризма появился шанс сделать огромный шаг вперед. Это касается и авиаперевозок, и сервиса, и проработки маршрутов. В истории современной России такого никогда не было. Сегодня главное консолидированно проработать меры по переформатированию отрасли, совместно с авиаперевозчиками, туроператорами и крупными отелями разработать специальные предложения по билетам и турам, вводить акции, динамическое ценообразование, новые полетные сетки, оперативно их корректировать при необходимости. Работать над качеством сервиса, создавать инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова Бабасяна.
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По его мнению, также важна регуляторная "гильотина", чтобы рекомендации Роспотребнадзора были исполнимыми для рестораторов и отельеров.
"Конечно же, необходимо развивать внутри- и межрегиональные туристические программы, особенно маршруты выходного дня для детей и семейного отдыха. На следующей неделе у нас в ОСИГ запланированы несколько всероссийских совещаний отрасли как раз по вопросам разработки таких маршрутов. Кроме этого, совместно с экспертами ОСИГ мы подготовим предложения для включения в "дорожную карту" развития внутреннего туризма", - заверил президент союза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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