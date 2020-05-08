Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:00
https://ria.ru/20200508/1571159987.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 928
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 928

14:00 08.05.2020
127
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 8 мая – РИА Новости. Девятнадцать новых случаев коронавируса подтверждены в Латвии за сутки, общее число заболевших достигло 928, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
"В Латвии за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сделано 1947 тестов", - говорится в сообщении.
В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 73 016 анализов, COVID-19 подтвержден у 928 человек, 464 человека уже выздоровели, 18 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛатвияВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии за сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи
Токио
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины прокомментировал отношения с США
Тест на коронавирус
В Южной Осетии продлили ограничительные меры по коронавирусу
Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате Каза Серена в городе Леффе в Ломбардии
Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
Рига
В Латвии продлили режим ЧС из-за коронавируса
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1725
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Голикова: средства на улучшение жилищных условий выделили 221 ветерану
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин отметил важность мер поддержки ветеранов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
Официальный интернет-портал государственных услуг
Минкомсвязи прорабатывает меры по борьбе с домашним насилием
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния