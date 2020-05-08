В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 928

РИГА, 8 мая – РИА Новости. Девятнадцать новых случаев коронавируса подтверждены в Латвии за сутки, общее число заболевших достигло 928, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
"В Латвии за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сделано 1947 тестов", - говорится в сообщении.
В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 73 016 анализов, COVID-19 подтвержден у 928 человек, 464 человека уже выздоровели, 18 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.