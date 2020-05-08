В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 928

"В Латвии за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сделано 1947 тестов", - говорится в сообщении.

В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 73 016 анализов, COVID-19 подтвержден у 928 человек, 464 человека уже выздоровели, 18 скончались.