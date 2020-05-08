Желтоголовые трясогузки, зарянки и пеночки прилетели в Москву с зимовки

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Желтоголовые трясогузки, луговые чеканы, зарянки, пеночки и кулики вернулись в Москву с зимовки из теплых краев одними из последних, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что миграция пернатых началась еще в марте, многие птицы прилетели давно, уже обжились на новых местах, создали семьи и приступили к гнездованию.

"Недавно в объектив специалиста Мосприроды попалась уникальная перелетная птичка: желтоголовая трясогузка. Эта небольшая стройная птица длиной от 15 до 17 сантиметров из семейства трясогузковых занесена в Красную книгу Москвы под 1 категорией как исчезающий вид. Максимальная численность в учетные периоды не превышала 25 пар. Птица была замечена во время охоты на червячков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другой прилетевший недавно представитель Красной книги Москвы, отмеченный в ней под 3 категорией как уязвимый в условиях города, - луговой чекан из семейства мухоловковых. Чеканы возвращаются одними из последних, потому что строят гнезда из луговых трав.

"Зарянки - еще одни пернатые певцы из семейства мухоловковых, замеченные в Москве... Прилетели в Москву пеночки и кулики", - дополняется в сообщении.