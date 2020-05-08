Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:57
https://ria.ru/20200508/1571159325.html
Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568377760_0:103:2962:1770_1036x0_80_0_0_484516b05330ae9225bd8e6a1e85c705.jpg
РИА Новости

Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок

13:57 08.05.2020
386
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов попросил российское министерство здравоохранения решить проблему с продажей в аптеках гигиенических лицевых масок в аптеках.
В пятницу президиум фракции в преддверии "правительственного часа", запланированного на 13 мая, провел заседание в формате видеоконференции с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко.
В ходе встречи Неверов обратил внимание на отказ аптек продавать гигиенические лицевые маски из-за опасения получить штрафы.
"Аптеки не берут на реализацию гигиенические маски, которые производят регионы, ссылаясь на то, что есть определенный пункт в федеральном законе об обращении лекарственных средств, где разрешается продажа только масок медицинских, а маски гигиенические в аптеках запрещены, и аптеки могут, естественно, быть подвергнуты наказанию за их продажу",- сказал он.
Он напомнил, что уже направил в министерство обращение по этому вопросу.
Сотрудники полиции в защитных масках на станции метро Охотный ряд
7 мая, 16:22Распространение нового коронавируса
Масочный режим в общественном транспорте в Москве введут с 12 мая
По мнению парламентария, данная проблема актуальна особенно сейчас, так как "многие регионы переходят на масочный режим, что требует максимального количество пунктов реализации масок".
В ответ министр здравоохранения сообщил, что подобные рекомендации есть, соответствующее письмо, подписанное министерством и Росздравнадзором, направлено в регионы, но там, где эта проблема остается, Минздрав готов в ручном режиме способствовать ее решению.
Помимо этого, Неверов акцентировал внимание на необходимости подготовки к "пост-коронавирусному" периоду, отметив, что уже сегодня надо задуматься о жизни после снятия ограничений, какими будут последствия, как с этим бороться и как минимизировать в будущем влияние подобных ситуаций на жизнь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
611016
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера
Академик РАН заявил об опасности мутаций коронавируса
Певец Филипп Киркоров
Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе
Боль в животе
Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Сдача ЕГЭ
Минздрав предложил перенести ЕГЭ
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
Автомобиль скорой помощи
В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния