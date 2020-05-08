Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов попросил российское министерство здравоохранения решить проблему с продажей в аптеках гигиенических лицевых масок в аптеках.
В пятницу президиум фракции в преддверии "правительственного часа", запланированного на 13 мая, провел заседание в формате видеоконференции с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко.
В ходе встречи Неверов обратил внимание на отказ аптек продавать гигиенические лицевые маски из-за опасения получить штрафы.
"Аптеки не берут на реализацию гигиенические маски, которые производят регионы, ссылаясь на то, что есть определенный пункт в федеральном законе об обращении лекарственных средств, где разрешается продажа только масок медицинских, а маски гигиенические в аптеках запрещены, и аптеки могут, естественно, быть подвергнуты наказанию за их продажу",- сказал он.
Он напомнил, что уже направил в министерство обращение по этому вопросу.
По мнению парламентария, данная проблема актуальна особенно сейчас, так как "многие регионы переходят на масочный режим, что требует максимального количество пунктов реализации масок".
В ответ министр здравоохранения сообщил, что подобные рекомендации есть, соответствующее письмо, подписанное министерством и Росздравнадзором, направлено в регионы, но там, где эта проблема остается, Минздрав готов в ручном режиме способствовать ее решению.
Помимо этого, Неверов акцентировал внимание на необходимости подготовки к "пост-коронавирусному" периоду, отметив, что уже сегодня надо задуматься о жизни после снятия ограничений, какими будут последствия, как с этим бороться и как минимизировать в будущем влияние подобных ситуаций на жизнь.
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