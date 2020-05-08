Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок

"Аптеки не берут на реализацию гигиенические маски, которые производят регионы, ссылаясь на то, что есть определенный пункт в федеральном законе об обращении лекарственных средств, где разрешается продажа только масок медицинских, а маски гигиенические в аптеках запрещены, и аптеки могут, естественно, быть подвергнуты наказанию за их продажу",- сказал он.