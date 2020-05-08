Следствие обвинило в педофилии еще одного священника в Оренбуржье

УФА, 8 мая - РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Оренбургской области предъявили обвинение священнослужителю в совершении преступлений половой неприкосновенности в отношении троих детей, обвиняемый задержан и на время следствия отстранён от священнослужения.

"Следователи предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 40-летнему жителю Оренбургской области", - рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области Анжелика Линькова. Она пояснила, что обвиняемый задержан, следственные мероприятия продолжаются.

По данным источника агентства в правоохранительных органах региона, обвиняемым является иеромонах Климент (в миру – Кораблев). "По предварительным данным, от действий священника пострадали трое несовершеннолетних. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Известно, что он не был женат, детей не имел", - рассказал он.

По данным Оренбургской епархии, Кораблёв на время следствия отстранён от священнослужения. Как говорится в ее сообщении, "2 мая 2020 года правящий архиерей епископ Бузулукский и Сорочинский Алексей, узнав об обвинении иеромонаха Климента (Кораблева), запретил подчиненного клирика в священнослужении".