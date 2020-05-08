Следствие обвинило в педофилии еще одного священника в Оренбуржье

УФА, 8 мая - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области предъявили обвинение священнослужителю в совершении преступлений половой неприкосновенности в отношении троих детей, обвиняемый задержан и на время следствия отстранён от священнослужения.
"Следователи предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 40-летнему жителю Оренбургской области", - рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области Анжелика Линькова. Она пояснила, что обвиняемый задержан, следственные мероприятия продолжаются.
По данным источника агентства в правоохранительных органах региона, обвиняемым является иеромонах Климент (в миру – Кораблев). "По предварительным данным, от действий священника пострадали трое несовершеннолетних. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Известно, что он не был женат, детей не имел", - рассказал он.
По данным Оренбургской епархии, Кораблёв на время следствия отстранён от священнослужения. Как говорится в ее сообщении, "2 мая 2020 года правящий архиерей епископ Бузулукский и Сорочинский Алексей, узнав об обвинении иеромонаха Климента (Кораблева), запретил подчиненного клирика в священнослужении".
Это не первый случай обвинения священнослужителя в Оренбуржье в совершении полового преступления в отношении детей. Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж по подозрению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
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