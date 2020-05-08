Выпавшие на юге России осадки могут снизить риск засухи в регионе

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На юге европейской территории России в марте-апреле наблюдался дефицит осадков, но сейчас в регионе начались сильные дожди, что может снизить риск засухи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Много осадков сейчас выпадает в Центрально-Черноземных областях... Сейчас на юге европейской территории неустойчивая погода, проходят фронтальные разделы, отмечается штормовая ситуация. Именно в Ставрополье идут сильные дожди, в республиках Северного Кавказа идут интенсивные осадки, наблюдается подъем уровня рек. Насколько осадки распространены или локальны на юге европейской территории, сейчас судить трудно", - сказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что на юге европейской территории России в марте-апреле наблюдался дефицит осадков, выпадало лишь 50-80% от нормы, а в Поволжье, наоборот, выпало много осадков.