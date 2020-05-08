На Колыму доставили более двух миллионов медицинских масок из Китая

МАГАДАН, 8 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Самолет из Китая в пятницу доставил в Магаданскую область более 2 миллионов одноразовых масок, сообщает правительство Колымы.
По последним данным, в Магаданской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 146 человек, трое умерли, 65 вылечились и уже выписаны из больницы.
"Грузовой самолёт Ил-76 "Волга-Днепр" доставил из китайского города Шэньчжэнь в Магадан большую партию масок и средств индивидуальной зашиты, закупленных региональным правительством … Всего на закупку медицинских масок и СИЗ направлено более 136 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Разгрузка прибывшего борта пройдет утром 9 мая, после чего маски направят для реализации в аптечные сети и торговые точки Магадана и области. Средства индивидуальной защиты направят медицинскому персоналу, работающему в инфекционных госпиталях Колымы", - говорится в сообщении.
Дополняется, что наценка на маски не превысит 1% и их стоимость в рознице составит не более 32 рублей, что существенно ниже, чем в среднем по России.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.