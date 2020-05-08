На Колыму доставили более двух миллионов медицинских масок из Китая

По последним данным, в Магаданской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 146 человек, трое умерли, 65 вылечились и уже выписаны из больницы.

Дополняется, что наценка на маски не превысит 1% и их стоимость в рознице составит не более 32 рублей, что существенно ниже, чем в среднем по России.