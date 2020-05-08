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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-08T15:02
https://ria.ru/20200508/1571158586.html
Официальный курс доллара упал ниже 74 рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569679588_0:147:3155:1922_1036x0_80_0_0_123d487f64b95a152f9e8f2f1962786b.jpg
РИА Новости

Официальный курс доллара упал ниже 74 рублей

13:50 08.05.2020 (обновлено: 15:02 08.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные и вторник, снизился на 24,44 копейки, до 73,8725 рубля.
Европейская валюта подешевела на 5,72 копейки, до 80,0039 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 16,02 копейки, составив 76,6316 рубля.
Мировые цены на нефть растут на ожидании постепенного восстановления спроса на сырье.
По состоянию на 13:59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 1,43%, до 29,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть WTI — на два процента, до 24,02 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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