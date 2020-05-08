Официальный курс доллара упал ниже 74 рублей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные и вторник, снизился на 24,44 копейки, до 73,8725 рубля.
Европейская валюта подешевела на 5,72 копейки, до 80,0039 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 16,02 копейки, составив 76,6316 рубля.
Мировые цены на нефть растут на ожидании постепенного восстановления спроса на сырье.
По состоянию на 13:59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 1,43%, до 29,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть WTI — на два процента, до 24,02 доллара за баррель.