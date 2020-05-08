В Москве прошла масштабная дезинфекция дорог, парковок и тротуаров

Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Седьмая с конца марта масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств прошла в Седьмая с конца марта масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств прошла в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства сегодня была проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств города. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Отмечается, что в общей сложности в проведении дезинфекции было задействовано около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей.

"В течение четырех часов проходила сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Особое внимание было уделено дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта", - рассказал заммэра.

Уточняется, что тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. В недоступных для техники местах обработка выполнялась вручную комплексными бригадами.

Сообщается, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. "Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.