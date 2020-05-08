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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-08T13:49
https://ria.ru/20200508/1571158550.html
В Москве прошла масштабная дезинфекция дорог, парковок и тротуаров
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РИА Новости

В Москве прошла масштабная дезинфекция дорог, парковок и тротуаров

13:49 08.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Седьмая с конца марта масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств прошла в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства сегодня была проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств города. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что в общей сложности в проведении дезинфекции было задействовано около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей.
"В течение четырех часов проходила сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Особое внимание было уделено дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта", - рассказал заммэра.
Уточняется, что тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. В недоступных для техники местах обработка выполнялась вручную комплексными бригадами.
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Сообщается, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. "Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что также для профилактики распространения коронавирусной инфекции ежедневно проводится обработка дезинфицирующими препаратами всех подъездов многоквартирных домов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбщество
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