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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:44
https://ria.ru/20200508/1571158128.html
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361
https://cdn24.img.ria.ru/images/152211/07/1522110728_68:356:3076:2048_1036x0_80_0_0_e8804854841c6dbf2e4957c5190fe93f.jpg
РИА Новости

В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361

13:44 08.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных в Японии случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло в пятницу 16 тысяч 361, сообщил телеканал NHK, который суммирует данные местных властей о заболеваемости в стране.
За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 74 человека. Число скончавшихся с коронавирусом в Японии достигло 619 человек, в том числе 13 из них - с круизного судна Diamond Princess. Еще 304 человека находятся в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц и считаются выздоровевшими 5797 человек, уточнил телеканал.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, около 271 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯпонияВ мире
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