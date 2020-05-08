В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361

ТОКИО, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных в Японии случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло в пятницу 16 тысяч 361, сообщил телеканал NHK, который суммирует данные местных властей о заболеваемости в стране.
За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 74 человека. Число скончавшихся с коронавирусом в Японии достигло 619 человек, в том числе 13 из них - с круизного судна Diamond Princess. Еще 304 человека находятся в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц и считаются выздоровевшими 5797 человек, уточнил телеканал.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, около 271 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.