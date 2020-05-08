Почти 70 тысяч ветеранов получили льготные лекарства, сообщила Голикова

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что лекарства на общую сумму 350 миллионов рублей на льготной основе получили почти 70 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

По ее словам, до начала пандемии диспансеризацию прошли 70,4 тысячи ветеранов, 46% - на дому. Медицинская помощь была оказана 54 тысячам человек, половине из них также на дому. Голикова отметила, что диспансеризация будет возобновлена, когда позволит эпидемическая ситуация.

"Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые по состоянию на конец апреля обеспечены лекарственными препаратами на льготной основе составило почти 70 тысяч человек. И обеспечение осуществлено на общую сумму 350 миллионов рублей", - сказала она на совещании правительства по социально-экономическим вопросам.