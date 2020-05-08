Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:42
https://ria.ru/20200508/1571157979.html
Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1036x0_80_0_0_e9738a48fa68e7b40231c543b282e393.jpg
РИА Новости

Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19

13:42 08.05.2020
1087
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что в республике сумеют побороть коронавирус COVID-19, в том числе и с божьей помощью.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Капсулы были доставлены из областных центров республики, Минской области и города-героя Минска.
"Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть", - заявил глава государства после церемонии.
Президент также выразил уверенность в правильности выбранного Минском пути в борьбе с распространением инфекции. Он обратил внимание, что в республике не пошли против коронавируса "фронтом", с инфекцией борются "точечно и очагово", режим чрезвычайного положения введен не был. При этом главное, как подчеркнул Лукашенко, - это спасение жизней людей. "Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", - сказал он.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 13:32Распространение нового коронавируса
Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
По словам главы государства, выбранные в стране методы борьбы с COVID-19 обусловлены достаточно развитой отечественной медициной. "Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется", - считает Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. По данным на четверг, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии составляло 20168, в том числе минздрав сообщал о 116 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
21152107
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗМинская областьМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Логотип Московской биржи
Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Площадь Конституции в Харькове
В мэрии Харькова начались обыски
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате Каза Серена в городе Леффе в Ломбардии
Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера
Академик РАН заявил об опасности мутаций коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния