Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19

Президент также выразил уверенность в правильности выбранного Минском пути в борьбе с распространением инфекции. Он обратил внимание, что в республике не пошли против коронавируса "фронтом", с инфекцией борются "точечно и очагово", режим чрезвычайного положения введен не был. При этом главное, как подчеркнул Лукашенко, - это спасение жизней людей. "Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", - сказал он.