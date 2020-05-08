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2020-05-08T14:16
https://ria.ru/20200508/1571157728.html
Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
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РИА Новости

Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет

13:39 08.05.2020 (обновлено: 14:16 08.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Семьи, имеющие право на маткапитал, могут получить выплату в пять тысяч рублей, даже если у ребенка еще нет СНИЛС, сообщили в Пенсионном фонде России.

"Страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС", — уточняется в релизе.

При подаче заявления через личный кабинет на портале ПФР семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС найдут в базе данных и добавят к заявлению.
Таким образом, обратиться и получить выплату на детей до трех лет можно полностью дистанционно.
При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически, пояснили в ПФР.
На получение выплаты уже подано более 2,6 миллиона заявлений. Она положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года, в том числе если деньги по сертификату израсходованы полностью. Средства предоставляются ежемесячно на каждого ребенка до трех лет и выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября.
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РоссияПенсионный фонд РФОбщество
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