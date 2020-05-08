Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет

При подаче заявления через личный кабинет на портале ПФР семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС найдут в базе данных и добавят к заявлению.

При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически, пояснили в ПФР.

На получение выплаты уже подано более 2,6 миллиона заявлений. Она положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года, в том числе если деньги по сертификату израсходованы полностью. Средства предоставляются ежемесячно на каждого ребенка до трех лет и выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября.