В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом

"Зафиксирован еще один случай смерти, связанный с COVID-19. Информация о причине смерти пациентки уточняется", — пояснили в ведомстве.

По данным краевого минздрава, общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 719 человек, выздоровели 309 пациентов, 20 скончались, в том числе двое за последние сутки, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей.