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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:32
https://ria.ru/20200508/1571157254.html
В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972524_0:249:2982:1926_1036x0_80_0_0_37da73669329ef362d7ab5400a93e143.jpg
РИА Новости

В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом

13:32 08.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
Палата в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Еще один летальный исход среди пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией зафиксирован в Пермском крае, причина смерти женщины уточняется, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Зафиксирован еще один случай смерти, связанный с COVID-19. Информация о причине смерти пациентки уточняется", — пояснили в ведомстве.
По данным краевого минздрава, общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 719 человек, выздоровели 309 пациентов, 20 скончались, в том числе двое за последние сутки, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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