В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом

ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Еще один летальный исход среди пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией зафиксирован в Пермском крае, причина смерти женщины уточняется, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Зафиксирован еще один случай смерти, связанный с COVID-19. Информация о причине смерти пациентки уточняется", — пояснили в ведомстве.
По данным краевого минздрава, общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 719 человек, выздоровели 309 пациентов, 20 скончались, в том числе двое за последние сутки, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.