Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все нормативные акты для своевременной финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны подготовлены, заявил в пятницу председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня в преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне хотел бы в первую очередь обсудить, как идет выполнение поручений президента по поддержке ветеранов и в том числе о выполнении его указа о единовременных выплатах к празднику. Мы подготовили все необходимые акты, чтобы ветераны смогли получить эти средства вовремя, а также приняли решение о дополнительных мерах их поддержки", - сказал премьер на онлайн-совещании по социально-экономическим вопросам.
По словам Мишустина, речь идет о ремонте домов и квартир ветеранов, а также об обеспечении жильем нуждающихся. "О медицинской помощи, о лекарствах для них, об организации долговременного ухода", - сказал премьер.