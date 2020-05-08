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75 лет Великой Победы
2020-05-08T13:36
https://ria.ru/20200508/1571157239.html
Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин

13:32 08.05.2020 (обновлено: 13:36 08.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все нормативные акты для своевременной финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны подготовлены, заявил в пятницу председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня в преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне хотел бы в первую очередь обсудить, как идет выполнение поручений президента по поддержке ветеранов и в том числе о выполнении его указа о единовременных выплатах к празднику. Мы подготовили все необходимые акты, чтобы ветераны смогли получить эти средства вовремя, а также приняли решение о дополнительных мерах их поддержки", - сказал премьер на онлайн-совещании по социально-экономическим вопросам.
По словам Мишустина, речь идет о ремонте домов и квартир ветеранов, а также об обеспечении жильем нуждающихся. "О медицинской помощи, о лекарствах для них, об организации долговременного ухода", - сказал премьер.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыМихаил МишустинОбщество
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