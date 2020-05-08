Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин

"Сегодня в преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне хотел бы в первую очередь обсудить, как идет выполнение поручений президента по поддержке ветеранов и в том числе о выполнении его указа о единовременных выплатах к празднику. Мы подготовили все необходимые акты, чтобы ветераны смогли получить эти средства вовремя, а также приняли решение о дополнительных мерах их поддержки", - сказал премьер на онлайн-совещании по социально-экономическим вопросам.