Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Система ОМС в России не дала сбоя во время пандемии коронавирусной инфекции, как было в некоторых других странах, в целом показатели летальности в РФ пациентов с COVID-19 говорят о том, что система здравоохранения справляется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Система ОМС не дала нам такого сбоя, как это было в некоторых других странах, когда доступность первичной медико-санитарной помощи была затруднена. Застрахованные граждане РФ имели возможность бесплатно обратиться, провести тестирование и получить скорую медицинскую помощь и стационарную. Это достижение нашего государства, социального государства",- сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Он отметил, что показатели летальности в РФ говорят о том, что система здравоохранения в целом справляется.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.