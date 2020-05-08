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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:31
https://ria.ru/20200508/1571157208.html
Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса

13:32 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Система ОМС в России не дала сбоя во время пандемии коронавирусной инфекции, как было в некоторых других странах, в целом показатели летальности в РФ пациентов с COVID-19 говорят о том, что система здравоохранения справляется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Система ОМС не дала нам такого сбоя, как это было в некоторых других странах, когда доступность первичной медико-санитарной помощи была затруднена. Застрахованные граждане РФ имели возможность бесплатно обратиться, провести тестирование и получить скорую медицинскую помощь и стационарную. Это достижение нашего государства, социального государства",- сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Он отметил, что показатели летальности в РФ говорят о том, что система здравоохранения в целом справляется.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОМСМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияОбщество
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