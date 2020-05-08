Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Поступление пациентов с коронавирусом в российские медучреждения и выписка сейчас сбалансировались, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Видим, что сегодня баланс поступления и выписки уже уравнивается. Я не говорю сейчас слово "плато", потому что это такое ощущение, что что-то успокаивающее, не нужно на слово "плато" так активно сейчас ориентироваться. Но поступление пациентов и выписка сегодня сбалансировались, поэтому мы находимся на сегодняшний день в взвешенном (состоянии - ред,)", - сказал Мурашко на заседании фракции "Единой России".
"Если пойдет послабление определенных карантинных мероприятий, Роспотребнадзор вырабатывает методические рекомендации, в рамках которых будет уже балансировать мероприятия, поступление больных, тяжесть больных, учитывается многофакторная модель. Поэтому, конечно же, определенный период придется с этим жить и система с запасом разворачивает свои мощности", - добавил министр.
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