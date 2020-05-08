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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:29
https://ria.ru/20200508/1571157082.html
Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917499_0:201:2927:1847_1036x0_80_0_0_d150f621b72aed60b57992f9ef574c86.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19

13:29 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Поступление пациентов с коронавирусом в российские медучреждения и выписка сейчас сбалансировались, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Видим, что сегодня баланс поступления и выписки уже уравнивается. Я не говорю сейчас слово "плато", потому что это такое ощущение, что что-то успокаивающее, не нужно на слово "плато" так активно сейчас ориентироваться. Но поступление пациентов и выписка сегодня сбалансировались, поэтому мы находимся на сегодняшний день в взвешенном (состоянии - ред,)", - сказал Мурашко на заседании фракции "Единой России".
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"Если пойдет послабление определенных карантинных мероприятий, Роспотребнадзор вырабатывает методические рекомендации, в рамках которых будет уже балансировать мероприятия, поступление больных, тяжесть больных, учитывается многофакторная модель. Поэтому, конечно же, определенный период придется с этим жить и система с запасом разворачивает свои мощности", - добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Единая РоссияОбщество
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