Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова

"COVID, пневмония", — сказал источник в ответ на вопрос о диагнозе священника.

По его словам, отец Димитрий находится в больнице.

По последним данным, в России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.