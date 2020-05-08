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Религия и мировоззрение
2020-05-08T16:00
https://ria.ru/20200508/1571156973.html
Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова
https://cdn25.img.ria.ru/images/92801/93/928019395_0:320:1331:1069_1036x0_80_0_0_cbcfff3b5e27859cf96b0c1e094df6a5.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова

13:29 08.05.2020 (обновлено: 16:00 08.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПротоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Известный московский протоиерей Димитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, заразился коронавирусом, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви.
"COVID, пневмония", — сказал источник в ответ на вопрос о диагнозе священника.
По его словам, отец Димитрий находится в больнице.
По последним данным, в России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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