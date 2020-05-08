Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Известный московский протоиерей Димитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, заразился коронавирусом, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви.
"COVID, пневмония", — сказал источник в ответ на вопрос о диагнозе священника.
По его словам, отец Димитрий находится в больнице.
По последним данным, в России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.