Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились

"Паника на бирже". Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть Нефть марки WTI коррекционно дорожает после падения до отрицательных значений накануне. Эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik рассказал, когда, по его мнению, рынок стабилизируется.