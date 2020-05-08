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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-08T13:26
https://ria.ru/20200508/1571156799.html
Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568378457_0:379:2864:1990_1036x0_80_0_0_69ec9e8d8bc2162845643dd9eb3c7dd9.jpg
РИА Новости

Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились

13:26 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились. Рублевый индекс Мосбиржи после восстановления торгов снижался на 0,4%, затем снижение замедлилось; при этом акции самой торговой площадки растут на 0,6%, следует из данных биржи.
Ранее в пятницу Московская биржа временно приостанавливала торги на фондовом рынке впервые с января 2017 года.
Индекс Мосбиржи к 12.58 мск снижался на 0,17% - до 2629,55 пункта, индекс РТС - на 0,21%, до 1124,14 пункта.
Акции Московской биржи растут на 0,59% к уровню закрытия торгов среды.
При этом на сайте биржи последние значения котировок акций и уровней индексов относятся к 11.56 мск. Колебания в пятницу были достаточно скромными. Индекс Мосбиржи к этому моменту снижался на 0,53%, долларовый РТС - на 0,79%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
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