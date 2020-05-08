В Югре продлили режим самоизоляции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлевается до 31 мая, сообщила в пятницу глава региона Наталья Комарова.
Согласно данным окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в Югре выявлено 583 заразившихся инфекцией COVID-19, выздоровели 189 ранее заболевших, четверо скончались.
"В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно, для учащихся 1-4 классов учебный год завершается до 18 мая... Учащиеся 5-11 классов завершают учебный год в соответствии с действующим графиком образовательного процесса в дистанционном формате", - сказала Комарова в ходе заседания оперштаба.
Она также напомнила, что с 12 мая в автономном округе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
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