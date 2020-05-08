В Югре продлили режим самоизоляции

"В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно, для учащихся 1-4 классов учебный год завершается до 18 мая... Учащиеся 5-11 классов завершают учебный год в соответствии с действующим графиком образовательного процесса в дистанционном формате", - сказала Комарова в ходе заседания оперштаба.