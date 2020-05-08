Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:24
https://ria.ru/20200508/1571156677.html
В Югре продлили режим самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1036x0_80_0_0_534ade3f0ffb7b74bbcb2ef0b6a441bf.jpg
РИА Новости

В Югре продлили режим самоизоляции

13:24 08.05.2020
6688
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлевается до 31 мая, сообщила в пятницу глава региона Наталья Комарова.
Согласно данным окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в Югре выявлено 583 заразившихся инфекцией COVID-19, выздоровели 189 ранее заболевших, четверо скончались.
"В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно, для учащихся 1-4 классов учебный год завершается до 18 мая... Учащиеся 5-11 классов завершают учебный год в соответствии с действующим графиком образовательного процесса в дистанционном формате", - сказала Комарова в ходе заседания оперштаба.
Она также напомнила, что с 12 мая в автономном округе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
840206
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор Югры разрешила семейные прогулки утром и вечером
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Врач
Власти района в Югре усилили режим изоляции в 3 населенных пунктах
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Тетерев на току
В Югре жителям района запретили охотиться после пожара в лесу
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Певец Филипп Киркоров
Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния