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2020-05-08T23:05
https://ria.ru/20200508/1571156533.html
Москва и Вашингтон продолжат контакты по стратегической стабильности
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РИА Новости

Москва и Вашингтон продолжат контакты по стратегической стабильности

13:43 08.05.2020 (обновлено: 23:05 08.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Вашингтон в ближайшее время продолжат контакты по теме стратегической стабильности и контроля над вооружениями, Россия приветствует заинтересованность США в диалоге, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Проблематику глобальной безопасности обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Лавров вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ, "были рассмотрены пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению с учетом факторов, влияющих на стратегическую стабильность", отметили в МИД РФ. В четверг президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре подчеркнули, что две страны могут многого добиться в сфере стратегической стабильности, противодействия эпидемиям, урегулирования региональных конфликтов, сообщила пресс-служба Кремля.
"В последнее время тема продолжения диалога с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями фигурирует во всех контактах между нашими странами на высшем и высоком уровне. Мы воспринимаем это как проявление с американской стороны определенной заинтересованности в том, чтобы диалог все же сдвинулся с места. Мы это, разумеется, приветствуем",- заявил Рябков.
Он подчеркнул, что "в ближайшее время контакты будут продолжены на других уровнях".
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"Вместе с тем обращаем внимание на то, что с американской стороны продолжается обсуждение вопросов, связанных с желаемым для США подключением Китая к дальнейшим обсуждениям проблематики контроля над вооружениями в трехстороннем формате, как я понимаю. Хотя этот момент тоже не совсем ясен для нас, если судить по той информации, которую мы получаем от США", - добавил Рябков.
Он напомнил, что позиция Пекина на этот счет "многократно излагалась публично, американская сторона знает об этой позиции во всех деталях", при этом российская сторона "к позиции китайских друзей" относится с уважением и с пониманием.
"Поэтому вновь подчеркиваю, что оптимальным выходом из складывающейся ситуации в этой сфере, от которой зависит столь многое с точки зрения обеспечения международной безопасности и стабильности, было бы решение продлить действующий российско-американский договор в том виде, как он существует, и сделать это на срок пять лет для того, чтобы было достаточно времени для продолжения соответствующих дискуссий и определения в целом будущей повестки дня и подходов к тому, как выстраивать контроль над вооружениями в предстоящий период", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат. 
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Майк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровРоссияСергей РябковСШАБезопасность
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