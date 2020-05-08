Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Единичные летальные случаи среди беременных женщин и рожениц с положительным тестом на коронавирус уже есть в России, сейчас есть и беременные с COVID-19 в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Хотя беременные нечасто заражаются и болеют, но тем не менее мы имеем уже в том числе и тяжелых пациентов и вынуждены констатировать, что есть уже и летальные исходы среди беременных, рожениц и родильниц, небольшое количество, единичные случаи, но тем не менее каждая жизнь бесценна", - сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.