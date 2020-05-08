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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:27
https://ria.ru/20200508/1571156455.html
Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии

13:24 08.05.2020 (обновлено: 13:27 08.05.2020)
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Единичные летальные случаи среди беременных женщин и рожениц с положительным тестом на коронавирус уже есть в России, сейчас есть и беременные с COVID-19 в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Хотя беременные нечасто заражаются и болеют, но тем не менее мы имеем уже в том числе и тяжелых пациентов и вынуждены констатировать, что есть уже и летальные исходы среди беременных, рожениц и родильниц, небольшое количество, единичные случаи, но тем не менее каждая жизнь бесценна", - сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЕдиная РоссияОбщество
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