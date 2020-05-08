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2020-05-08T13:22
https://ria.ru/20200508/1571156424.html
МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
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РИА Новости

МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники

13:22 08.05.2020
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкСотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Нарушение правил использования пиротехнических изделий может привести к пожарам и пострадавшим, только в этом году от пиротехники пострадали пятеро детей и четверо взрослых, предупреждает МЧС России накануне праздника Дня Победы.
"Неправильное использование пиротехники стало причиной возникновения 91 пожара в 2019 году, получили травмы 17 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. За 2020 год по указанной причине уже произошло 48 пожаров, пострадали девять человек, из них пять детей", - сказал собеседник агентства.
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Представитель ведомства отметил, что в праздничные дни традиционно возрастает риск возникновения происшествий при использовании фейерверков, ракет, петард и других пиротехнических изделий.
"МЧС призывает россиян аккуратнее обращаться с пиротехникой в предстоящие праздничные дни. В период действия пандемии ведомство рекомендует приобретать пиротехнику в специализированных отделах или магазинах - желательно онлайн, только качественную, сертифицированную продукцию с оптимальным сроком годности", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что применять пиротехнику следует только на открытых площадках в радиусе 50-100 метров от зданий и легковоспламеняющихся предметов. Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий.
"Обращаем внимание, что несоблюдение указанных правил может привести к попаданию петарды на балкон или в квартиру, пробив оконные стекла и повлечь пожар. Применение пиротехники должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации", - резюмировал представитель ведомства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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