МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Нарушение правил использования пиротехнических изделий может привести к пожарам и пострадавшим, только в этом году от пиротехники пострадали пятеро детей и четверо взрослых, предупреждает Нарушение правил использования пиротехнических изделий может привести к пожарам и пострадавшим, только в этом году от пиротехники пострадали пятеро детей и четверо взрослых, предупреждает МЧС России накануне праздника Дня Победы.

"Неправильное использование пиротехники стало причиной возникновения 91 пожара в 2019 году, получили травмы 17 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. За 2020 год по указанной причине уже произошло 48 пожаров, пострадали девять человек, из них пять детей", - сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства отметил, что в праздничные дни традиционно возрастает риск возникновения происшествий при использовании фейерверков, ракет, петард и других пиротехнических изделий.

"МЧС призывает россиян аккуратнее обращаться с пиротехникой в предстоящие праздничные дни. В период действия пандемии ведомство рекомендует приобретать пиротехнику в специализированных отделах или магазинах - желательно онлайн, только качественную, сертифицированную продукцию с оптимальным сроком годности", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что применять пиротехнику следует только на открытых площадках в радиусе 50-100 метров от зданий и легковоспламеняющихся предметов. Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий.